Olimpiadi Londra 2012, mistero su sostanza utilizzata dai britannici (Di domenica 12 luglio 2020) Non è ancora chiaro se siano stati violati o meno i protocolli antidoping , ma dalla Gran Bretagna giunge una clamorosa indiscrezione sulle Olimpiadi di Londra 2012 . Secondo il Mail on Sunday, ... Leggi su quotidiano

Ostia – Due campionesse italiane che hanno fatto sognare tifosi in tutto il mondo. Una nella scherma e una nel calcio femminile, sempre più in crescendo. La scherma già lo fa, già cresce da tanti anni ...Atleti come cavie, più o meno spontanee, per testare una sostanza sperimentale, nell'ambito di un protetto segreto condotto dal Comitato Olimpico britannico, nella più assoluta segretezza, alla vigili ...