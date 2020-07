Migranti sbarcati a Roccella Jonica, 5 positivi al Covid. Preoccupa Lampedusa (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 20 i Migranti sbarcati sabato a Roccella Jonica, sulle coste della Calabria, di cui 5 positivi al Covid. È il risultato dei primi tamponi eseguiti poche ore dopo l’arrivo dall’ospedale di Reggio Calabria. Gli stranieri, tutti di nazionalità pakistana, sono stati smistati in centri di accoglienza della zona e messi in isolamento. Scrive il sindaco di Roccella su Fb:“Roccella ospita 20 Migranti, minori non accompagnati, sbarcati la scorsa notte. Lo fa perché è un suo preciso dovere dettato dalla legge.Ma lo fa anche perché crede che quando si è chiamati a svolgere il proprio dovere lo si deve fare fino in fondo. E se è tuo dovere organizzare ... Leggi su huffingtonpost

