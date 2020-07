La cella invece del mare greco (Di domenica 12 luglio 2020) Un giovane vacanziero è stato bloccato all'aeroporto di Sofia perché il suo passaporto era scaduto da due settimane. Leggi su media.tio.ch

Un giovane vacanziero è stato bloccato all'aeroporto di Sofia perché il suo passaporto era scaduto da due settimane.

SOFIA - Sognava la spiaggia, il sole e il mare della Grecia. Ma si è ritrovato imprigionato in una cella dell'areoporto di Sofia. Vacanze da incubo quelle (non) vissute da un 18enne svizzero che in co ...

Battisti protesta per il cibo in carcere, Salvini: "Taci e digiuna"

Fa discutere la richiesta di Cesare Battisti di avere in carcere un'alimentazione più "adeguata" alle sue condizioni di salute. L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, dopo decenni di l ...

