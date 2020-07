Inter, Brozovic in Rolls Royce passa col rosso: alcoltest positivo e patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) Un momento decisamente negativo per l'Inter e per il suo centrocampista Marcelo Brozovic che nella notte tra venerdì e sabato, a bordo della sua Rolls Royce Cullinan, è stato fermato dai carabinieri a ... Leggi su leggo

