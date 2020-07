HIGHLIGHTS Udinese Sampdoria: gol e azioni salienti del match LIVE (Di domenica 12 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Udinese Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomnews : Pagelle e Highlights 31^ giornata Serie A: SPAL-Udinese 0-3 De Paul poi Okaka e ancora Lasagna! Verona-Inter 2-2 be… - internewsit : VIDEO - SPAL-Udinese 0-3, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights SPAL-Udinese 0-3: Video Gol 31ª Giornata di Serie A - zazoomblog : Pagelle e Highlights 31^ giornata Serie A: SPAL-Udinese (LIVE ore 19:30) e Verona-Inter (LIVE ore 21:45) -… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 29^ giornata: Atalanta-Napoli 2-0 Pasalic e Gosens fanno volare la Dea. Roma-Udinese 0-2 traco… -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Udinese

Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20.Gol e azioni salienti della sfida valida per la 32a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Udinese-Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Sampdoria, valevole per la 32a giorna ...