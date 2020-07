Genoa, Pandev convinto: “La società e i tifosi meritano la salvezza” (Di domenica 12 luglio 2020) Il Genoa non sbaglia: battuta la Spal e controsorpasso momentaneo ai danni del Lecce. Il Grifone è fuori dalla zona retrocessione. Decisiva anche la rete di Goran Pandev nel 2-0 rifilato agli emiliani.LE PAROLE DI PandevProprio Goran Pandev commenta la vittoria del Genoa sulla Spal ai microfoni di DAZN: "Sicuramente era importante vincere questa partita. Ora ci aspettano altre sei finali. Dobbiamo salvarci perché se lo merita questo traguardo. Oggi ci abbiamo messo lo spirito giusto dentro. Ora dobbiamo pensare già alla prossima gara. Abbiamo cercato di segnare anche dopo il rigore sbagliato perché certe gare rischiano di mettersi male quando non si fa gol. Cerco di dare sempre il massimo. L'importante è aiutare i ragazzi e poi se si fa gol è meglio. Ce la ... Leggi su itasportpress

SkySport : GENOA-SPAL 2-0 Risultato finale ? ? #Pandev (24’) ? #Schone (54’) ? ?? - Mediagol : #Genoa-#Spal, Pandev: “Vittoria importante, ora altre sei finali. Meritiamo la salvezza” - buoncalcio : #Genoa #Pandev: “Pensiamo già alla prossima. I tifosi meritano la salvezza” – AUDIO - solonapoli24 : GENOA-SPAL 2-0 Risultato finale ? #Pandev (24’) ? #Schone (54’) @s_tamburini @TolliVincenzo @sergiolinix… - LPincia : RT @MassyGrifo: Genoa-Spal 1-0 Pandev. Il macedone porta in vantaggio il Genoa! Qualcosa si muove -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Pandev

Il Genoa batte una Spal quasi inesistente con reti di Pandev al 24' e Schone al 54'. I padroni di casa hanno anche fallito un calcio di rigore con Falque al 37'. Boccata di ossigeno per i grifoni in c ...Nell’anticipo delle 17:15 il Genoa vince in casa per 2-0 contro la SPAL. I rossoblù segnano nel primo tempo con Pandev, hanno poi la possibilità di raddoppiare con Iago Falque che si fa però parare un ...