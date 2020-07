Colonna sonora, quanto è importante? (Di domenica 12 luglio 2020) Con la scomparsa del maestro Ennio Morricone, il mondo sembra essersi reso finalmente conto del valore e dell’ importanza che la Colonna sonora ha nella buona riuscita di una pellicola. Le emozioni che un film riesce a suscitare vengono risvegliate prima dal comparto sonoro, poi da quello visivo. Definire, quindi, le colonne sonore come un elemento secondario è l’errore più grande che uno spettatore medio potrebbe fare. L’ importanza della musica era già stata compresa durante l’affermazione del cinema muto. Le azioni erano accompagnate da musiche che erano in grado di guidare le emozioni dello spettatore in base al contesto. Questo trucco viene usato tutt’ora, per attivare la sensibilità del pubblico durante particolari scene. La Colonna sonora è in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Milan-Juventus - omaggio a Ennio Morricone : risuonata la colonna sonora prima della partita Come aveva dichiarato la Lega Serie A, la serata di Milan-Juventus a San Siro è iniziata con l’ omaggio a Ennio Morricone . L’ingresso delle formazioni è stato accompagnato dalle note di ‘Deborah’s Theme’, ...

Loredana Bertè ha ringraziato il maestro Ennio Morricone ma con una colonna sonora non sua, scegliendo per l'omaggio sui social quella de Il Padrino, composta da Nino Rota.

Dagli "spaghetti western" a Tarantino, le sue melodie hanno accompagnato l'immaginario visivo di tutti Non c'era malore che potesse fermare la sua bacchetta. Nel 2012 (a 84 anni) interruppe un concerto a Firenze per un ...

