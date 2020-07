Sassuolo super, Lazio in caduta libera: addio sogni scudetto. Juventus-Atalanta decisiva più che mai (Di sabato 11 luglio 2020) Sette gol subiti, due gol fatti, zero punti conquistati. Climax discendente per la Lazio che in tre partite perse contro Milan, Lecce e Sassuolo, saluta il sogno di vincere lo scudetto. Un altro brutto passo falso per i biancocelesti, arrivato da situazione di vantaggio (come contro il Lecce), segnale di una complicata tenuta fisica e mentale dei ragazzi di Inzaghi che sembrano aver smarrito anche il loro leader, bomber Ciro Immobile nuovamente a secco. Foto Getty / Marco RosiIl Sassuolo del resto, è un avversario ostico di questi tempi: qualità, condizione atletica importante e ritmo alto, oltre che una buona dose di fiducia data da 4 vittorie consecutive, hanno permesso ai ragazzi di De Zerbi di ribaltare l’iniziale vantaggio di Luis Alberto con le reti di Raspadori e Caputo. Neroverdi a 5 ... Leggi su sportfair

