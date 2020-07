Lopez: “Ripartiamo dal primo tempo di oggi. Futuro? Non ho parlato con nessuno” (Di sabato 11 luglio 2020) Al termine della sconfitta subita contro la Roma, il tecnico del Brescia, Diego Lopez ha commentato il 3-0 subito in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico delle rondinelle: “La squadra non è entrata in campo per lottare? A me è sembrato il contrario, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Le prime due palle gol sono del Brescia… mi sembra esagerato dire che è stata una squadra demotivata. Atalanta? Sarà un derby, bisogna dare il massimo e cercare di fare bene. Non è l’ultima spiaggia questa, noi abbiamo altre partite dove dobbiamo giocare e fare punti, poi sperare. Non è tutto chiuso, dobbiamo cercare di fare meglio. Dobbiamo ripartire dal primo tempo di oggi. Il mio Futuro? Non ho parlato con ... Leggi su alfredopedulla

