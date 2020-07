Lazio – Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) Match delicato quello dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti hanno solo un risultato a disposizione per continuare a credere nello Scudetto, ma davanti c'è una squadra in forma che vuole proseguire con l'ottimo momento di forma.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 200585" align="alignnone" width="300" Olimpico (getty images )/captionLazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. Lazio – Sassuolo: le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - africanaradiook : #SerieA fecha 32 12:15 Lazio vs Sassuolo 14:30 Brescia vs Roma 16:45 Juventus vs Atalanta #AfricanaRadio - rikardo_vega_9 : ???? Lazio ?? Sassuolo ?? ?? - RidTheRock : La formazione titolare del #Sassuolo contro la #Lazio #LazioSassuolo - AgoiOAmRHD7Qk1L : Live Stream football Google Chrome Italian Serie A 22:15 Lazio vs Sassuolo -