Crysis Remastered, fan scontenti e uscita posticipata – VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) Quando Crytek ha annunciato il lancio di una Remastered dell’originale Crysis quest’anno, i fan erano entusiasti di vedere quanto la leggendaria grafica del gioco sarebbe migliorata – ma un trailer trapelato ha lasciato così tanti fan delusi dalle modifiche grafiche che Crytek ha ora posticipato l’uscita del gioco su PC, PS4 e Xbox One di diverse settimane. Il 10 luglio, Crytek ha annunciato che la versione Nintendo Switch arriverà “ancora” il 23 luglio, suggerendo che altre versioni potrebbero essere lanciate già ad agosto. Un trailer che mostrava un po’ di gameplay e la data di uscita del 23 luglio era inizialmente trapelato su YouTube, e le immagini hanno lasciato un cattivo sapore in bocca ad alcuni fan. Diversi hanno commentato come la grafica ... Leggi su nonsolo.tv

Crysis Remastered rinviato dopo le reazioni negative dei fan al leak del primo trailer Crysis Remastered è stato annunciato pochi mesi fa e lo studio di sviluppo per l'occasione aveva pubblicato un trailer e alcune immagini. A quanto pare però le prime immagini mostrate a confronto con l'originale non hanno fatto breccia ...

è stato annunciato pochi mesi fa e lo studio di sviluppo per l'occasione aveva pubblicato un e alcune immagini. A quanto pare però le prime immagini mostrate a confronto con l'originale non hanno fatto breccia ... Crysis Remastered è stato rinviato di alcune settimane dopo le reazioni dei fan al primo trailer Crysis Remastered è stato annunciato pochi mesi fa e lo studio di sviluppo per l'occasione aveva pubblicato un trailer e alcune immagini. A quanto pare però le prime immagini mostrate a confronto con l'originale non hanno fatto breccia ...

è annunciato pochi mesi fa e lo studio di sviluppo per l'occasione aveva pubblicato un e immagini. A quanto pare però le prime immagini mostrate a confronto con l'originale non hanno fatto breccia ... Crysis Remastered peggiore dell'originale? Le prime immagini di confronto non fanno ben sperare A quanto pare, Crysis Remastered non ha apportato molte migliorie, se confrontato con il Crysis originale del 2007.In rete sono emersi alcuni screenshot che mettono a confronto l'imminente gioco di Crytek con la versione originale e sembra proprio ...

IGNitalia : La versione Switch di #CrysisRemastered non subirà ritardi e arriverà tra due settimane. - Multiplayerit : Crysis Remastered per Nintendo Switch, ecco la data di uscita ufficiale - Console_Tribe : Crysis Remastered, annunciata la data di uscita della versione Nintendo Switch - - meganoidgames : Crytek è tornata parzialmente sui suoi passi e ha annunciato l'uscita di Crysis Remastered per Nintendo Switch per… - NPlayerItalia : Crysis Remastered: confermata la data di rilascio su Nintendo Switch -