Coronavirus in Lombardia, in diminuzione i contagi con meno tamponi. Preoccupa Milano (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio)Il bollettino dell’11 luglio L’andamento del Coronavirus in Lombardia registra una rilevante diminuzione dei contagi: oggi i casi in più sono +67. Un aumento modesto, se si considera che ieri la crescita era stata di +135 e due giorni fa di +119. Non tutti i contagi sono uguali, fortunatamente, tra l’altro. Come da tempo evidenziano le statistiche regionali, c’è una parte, che in questo caso sfiora la metà del totale di oggi, di «debolmente positivi», 25, ai quali vanno affiancati quelli risultati positivi al virus solo a seguito di test sierologici (21) e, infine le persone ricoverate con sintomi gravi. Oggi, gli attualmente positivi sono 8.212. Stabile il numero dei morti che oggi ... Leggi su open.online

