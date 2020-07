Catania: Tira La Figlia Neonata Addosso all’Auto dell’Ex, Le Aveva Già Rotto i Dentini col Cucchiaio (Di sabato 11 luglio 2020) La 23enne avrebbe già un passato instabile, “L’ammazzo di botte e, se me la penso, una volte per tutte, la prendo e la butto dal balcone” diceva della Figlia. Una serie di atroci fatti emergono dalla vita di una madre catanese di 23 anni e dei suoi tre figli. La ragazza è stata capace di legare la Figlia per non farla muovere, ad il figlio Aveva Rotto due denti con il Cucchiaio quando non deglutiva subito, e se non fosse abbastanza quando la bimba Aveva 15 mesi l’Aveva lanciata Addosso all’auto del padre biologico della piccola richiedendo denaro. A causa di quest’ultima pazzia l’uomo si era rivolto ai Carabinieri, a quel punto la donna si sarebbe espressa con discorsi di questo genere: ... Leggi su youreduaction

