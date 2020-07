Cassazione: la consulenza non è riservata a professionisti iscritti all'albo (Di sabato 11 luglio 2020) Attività riservate ai consulenti del lavoro iscritti all'alboConsiglio sull'inquadramento contrattualeconsulenza del lavoro: le attività riservate per leggeEspletamento di un adempimentoAttività riservate ai consulenti del lavoro iscritti all'alboTorna suRientra tra le attività riservate al consulente del lavoro iscritto all'albo quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente: ma con ciò non si intende ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, bensì l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro. Non rientra ... Leggi su studiocataldi

AvvCanu : Cassazione: la consulenza non è riservata a professionisti iscritti all'albo - StudioCataldi : Cassazione: la consulenza non è riservata a professionisti iscritti all'albo: Attività… - FrancescoBr3 : RT @Gio_Piglialarmi: La #consulenza in materia di #lavoro: ciò che è e ciò che non è nel perimetro della riserva di legge (L. n. 12/79) sec… - bollettinoADAPT : RT @Gio_Piglialarmi: La #consulenza in materia di #lavoro: ciò che è e ciò che non è nel perimetro della riserva di legge (L. n. 12/79) sec… - BenincasaGiada : RT @Gio_Piglialarmi: La #consulenza in materia di #lavoro: ciò che è e ciò che non è nel perimetro della riserva di legge (L. n. 12/79) sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione consulenza La CTU non è qualificabile come “fatto storico” Altalex Cassazione: la consulenza non è riservata a professionisti iscritti all'albo

Per la Suprema Corte, l'attività di consulenza in sè, tradottasi nel consigliare un determinato inquadramento contrattuale anzichè un altro, non è riservata ai consulenti del lavoro iscritti all'albo ...

Parmalat: Cassazione, si' a sanzioni Consob ai sindaci su acquisizioni Lactalis

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - La Cassazione, con le motivazioni depositate oggi con la sentenza n. 14708, ha confermato la sanzione Consob di oltre 65mila euro a testa per i sindaci ...

Per la Suprema Corte, l'attività di consulenza in sè, tradottasi nel consigliare un determinato inquadramento contrattuale anzichè un altro, non è riservata ai consulenti del lavoro iscritti all'albo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - La Cassazione, con le motivazioni depositate oggi con la sentenza n. 14708, ha confermato la sanzione Consob di oltre 65mila euro a testa per i sindaci ...