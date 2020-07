Brescia-Roma, infortunio per Joronen nel riscaldamento: gioca Andrenacci (Di sabato 11 luglio 2020) Niente da fare per Jesse Joronen che si fa male e non risulta titolare in Brescia-Roma, match della trentaduesima giornata di Serie A. Il primo portiere dei lombardi ha accusato un problema durante il riscaldamento e ha deciso di dare forfait per evitare ulteriori complicazioni. L’infortunio sarà da valutare nelle prossime ore con eventuali esami strumentali. Al suo posto, dal primo minuto, c’è Andrenacci tra i pali del Brescia. Leggi su sportface

Brescia Roma 0-0 LIVE : ritmi subito alti Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio “Rigamonti”, e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ... Live Brescia-Roma 0-0 : sorpresa Mirante - c'è Kalinic Dopo il 2-0 sul Verona del 30esimo turno, il Brescia cerca oggi la seconda vittoria consecutiva interna nel massimo campionato italiano, impresa riuscita l'ultima volta all'inizio del...

Dopo il 2-0 sul Verona del 30esimo turno, il Brescia cerca oggi la seconda vittoria consecutiva interna nel massimo campionato italiano, impresa riuscita l'ultima volta all'inizio del... Brescia Roma 0-0 LIVE : si parte! Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

OfficialASRoma : Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma… - OfficialASRoma : ?????? A Brescia è arrivata l'unica tripletta di Gabriel Batistuta in giallorosso ? 10 cose da sapere in vista di… - SkySport : Probabili formazioni di Brescia-Roma - Gumicapi : ???? ?????????????? Lazio 1 Sassuolo2 Brescia 0 Roma 0 (en juego) 16:45 Juventus - Atalanta - Braudi13 : RT @OfficialASRoma: Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma #ASRoma… -