Banlieue fuori controllo, esponente di sinistra aggredita in diretta radio: “Questa è feccia” (Video) (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – #LaRacailleTue, letteralmente: “La feccia uccide”. E’ l’hashtag lanciato su Twitter dai cittadini francesi esasperati, dopo alcuni fatti di cronaca che hanno scioccato e gettato nel panico la nazione. Una protesta nata dunque sui social e che si sta espandendo progressivamente, perché la violenza nelle Banlieue è fuori controllo e i cittadini non ne possono più delle continue aggressioni da parte di bande di immigrati. Ma a riguardo ieri è accaduto un episodio piuttosto emblematico. Mentre l’emittente Sud radio stava trasmettendo un programmo presentato da Valerie Expert (sia la conduttrice che gli ospiti erano collegati su Zoom), è andata in scena proprio una di queste aggressioni. In radio si parlava, tra le altre ... Leggi su ilprimatonazionale

Esiste la Francia realizzata, unita, che il regista di origine maliana Ladj Ly ha ripreso mentre si riversava nelle strade di Parigi per festeggiare la vittoria ai Mondiali del 2018? Forse è solo un’a ...

