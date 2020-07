Anna Tatangelo, scoppia l’amore con un altro musicista: anche lui è molto famoso (Di sabato 11 luglio 2020) «Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D'Alessio». Ecco di chi si tratta. Nuova vita per Anna Tatangelo. Da quando la cantante di Sora ha chiuso la lunga relazione con il collega Gigi D’Alessio la sua vita è letteralmente cambiata. Prima il nuovo look, con capelli biondi. Poi la cancellazione delle vecchie foto da Instagram. Subito dopo la svolta musicale con il brano Guapo, cantato in coppia con il rapper napoletano Geolier. Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato Ora pare che la 33enne abbia pure un nuovo amore: stando a quello che riporta Diva e Donna Lady Tata avrebbe iniziato da qualche mese una nuova relazione con uno dei suoi musicisti. Una passione nata per caso dopo tanti anni di amicizia. Al momento non è noto il nome del ... Leggi su howtodofor

