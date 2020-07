Truffa Euronics: gli SMS falsi che promettono Iphone 11 gratuiti (Di venerdì 10 luglio 2020) Euronics: da una decina di giorni circolano SMS che garantiscono la possibilità di vincere un Iphone 11. Ma è una Truffa Da una decina di giorni sta circolando un messaggio tra diversi utenti italiani che sembra promettere la possibilità di vincere gratuitamente un Iphone 11, partecipando a un concorso a premi. Fin qui nulla di insolito rispetto alle tipiche pubblicità che migliaia di persone ricevono tramite SMS o social. Ciò che invece ha tratto in inganno è stato il fatto che il mittente sia stato proprio Euronics, una delle più importanti aziende specializzata nell’elettronica di consumo. Non c’è da stupirsi che diversi clienti, credendo che si trattasse di un’offerta ufficiale, non hanno esitato a cliccare sul link ... Leggi su zon

