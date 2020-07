Tinder annuncia Video Chat per fare le videochiamate con i tuoi match (Di venerdì 10 luglio 2020) Uno dei segmenti colpiti più duramente dal lockdown e dall’isolamento forzato a casa è il dating. Tinder e le altre app per incontri hanno registrato cali vicini al 50% di accoppiamenti durante i mesi in cui l’emergenza sanitaria ci ha costretto a rimanere confinati tra le quattro mura di casa: d’altronde, è facile intuire il motivo, è difficile conoscere l’anima gemella senza potersi vedere di persona. Così, se per lavoro o per vedere amici e parenti abbiamo dato vita ad aperitivi virtuali, call e caffè davanti ad uno schermo, anche Tinder ha deciso che si può adottare questa modalità di conoscenza interattiva a distanza all’interno dell’applicazione. Perché c'è bisogno di Tinder Video ... Leggi su gqitalia

tecnogazzetta : RT @tipidatinder: Pride Month: #Tinder annuncia l'arrivo in Italia di More Gender & Sexual Orientations - tipidatinder : Pride Month: #Tinder annuncia l'arrivo in Italia di More Gender & Sexual Orientations -

Ultime Notizie dalla rete : Tinder annuncia Tinder annuncia Video Chat per fare le videochiamate con i tuoi match GQ Italia Tinder annuncia Video Chat per fare le videochiamate con i tuoi match

Uno dei segmenti colpiti più duramente dal lockdown e dall’isolamento forzato a casa è il dating. Tinder e le altre app per incontri hanno registrato cali vicini al 50% di accoppiamenti durante i mesi ...

Tinder sta testando i video appuntamenti

In un periodo in cui è incredibilmente difficile vedersi con qualcuno di persona, Tinder vorrebbe offrire ai suoi utenti una soluzione pratica: i video appuntamenti. La società ha annunciato di aver i ...

Uno dei segmenti colpiti più duramente dal lockdown e dall’isolamento forzato a casa è il dating. Tinder e le altre app per incontri hanno registrato cali vicini al 50% di accoppiamenti durante i mesi ...In un periodo in cui è incredibilmente difficile vedersi con qualcuno di persona, Tinder vorrebbe offrire ai suoi utenti una soluzione pratica: i video appuntamenti. La società ha annunciato di aver i ...