“Sei uno dei vincitori del concorso Euronics”: come evitare la truffa via SMS (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Euronics nel caos nelle ultime ore per un SMS truffa che gira a catena: ecco come difendersi. La nota azienda Euronics è finita nel mirino, a causa di una truffa che sta girando a catena via SMS. Il messaggio di testo arriva sul telefonini e annuncia una vincitrice: ecco come difendersi dalla pericolosa bufala. L’SMS … L'articolo “Sei uno dei vincitori del concorso Euronics”: come evitare la truffa via SMS NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloCalenda : Queste sono chiacchiere da politicanti, e tu sei una cittadina. Se hai obiezioni di merito su Q100 - non costa 10 m… - davidealgebris : Caro @giorgio_gori, sei uno dei Sindaci più rispettati d'Italia. Hai intelligenza, cuore e leadership che pochi han… - capuanogio : @FBiasin Merita risposta non da Catalano. 1) Però non ci sei nemmeno andato vicino a vincere uno dei due scontri c… - giorgiatro31 : RT @valemille: Dio, che voglia di uno di quei viaggi che poi torni e non sei più lo stesso. - CrzyDreams1 : RT @valemille: Dio, che voglia di uno di quei viaggi che poi torni e non sei più lo stesso. -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei uno Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews