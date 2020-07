«Reclaim your Future»: il cambiamento sociale dal basso (Di sabato 11 luglio 2020) CHEAP è un progetto di arte pubblica nato a Bologna nel 2012, mentre un terremoto traumatizzava l’Emilia, per volontà di sei donne. L’esigenza di dare forma a occasioni di condivisione e libera espressione in cui riappropriarsi della città e viverla come spazio aperto e creativo ha fatto sì che CHEAP si strutturasse come festival diffuso per Bologn, invitando street artist a realizzare poster cartacei concepiti specificamente per il luogo in cui sarebbero poi stati affissi. Dopo cinque anni, CHEAP ha … Continua L'articolo «Reclaim your Future»: il cambiamento sociale dal basso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Reclaim your «Reclaim your Future»: il cambiamento sociale dal basso | il manifesto Il Manifesto