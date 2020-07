Presidente Ass. San Marino-Italia e ex Console Principato Monaco: Isfoa premia Elisabetta Righi Iwanejko (Di venerdì 10 luglio 2020) Elisabetta Righi Iwanejko, Presidente dell’Associazione San Marino–Italia, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano in autunno. Elisabetta Righi Iwanejko, segretario generale dell’Associazione San Marino–Italia dal gennaio 2015, in seguito all’Assemblea Soci ha assunto l’incarico di Presidente per il triennio 20–23. Cittadina italo-sammarinese ha al suo attivo una brillante carriera nella Pubblica Amministrazione di San ... Leggi su ladenuncia

Da domani mattina riprende il Mercatino Rionale di via Bonazzi. Lo annuncia il presidente della costituenda “Associazione Mercati Rionali Benevento”, Antonio Caruso. “Finalmente dopo il lockdown – spi ...

Agcom e Garante Privacy, silenzio assordante sulle elezioni

Sono designati dai Presidenti delle Assemblee parlamentari e nominati con decreto del Presidente della Repubblica i componenti della Commissione di Garanzia sull’Esercizio del Diritto di Sciopero. In ...

