Naya Rivera non è l’unica persona ad essere scomparsa nel Lago Piru (Di venerdì 10 luglio 2020) Naya Rivera non è l’unica persona ad essere scomparsa nel Lago Piru Naya Rivera è scomparsa dopo essersi tuffata nelle acque del Lago Piru. L’attrice, divenuta famosa per aver recitato nella serie tv Glee, era uscita in barca con il figlio di quattro anni, si sarebbe tuffata in acqua per poi non tornare più. L’attrice è scomparsa l’8 luglio nelle acque di quel Lago californiano, a circa un’ora di distanza da Los Angeles; attualmente, la polizia non sta cercando una persona scomparsa, poiché l’attrice è stata considerata presumibilmente morta, ... Leggi su tpi

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - fanpage : Il caso di Naya Rivera fa emergere quella che molti definiscono come 'la maledizione di #Glee' - _darrenshug : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… - MiryanaBim : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… - iamlinda_n01 : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… -