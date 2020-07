Mose, oggi il grande test: la Laguna di Venezia chiusa completamente al mare (Di venerdì 10 luglio 2020) La Laguna di Venezia chiusa completamente al mare stamane, con l’effettuazione del primo test completo delle 78 dighe mobili del sistema Mose, per salvare la città dall’acqua alta. Alla prova saranno presenti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D’Inca’, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Sull’isola artificiale che divide la Bocca di Porto del Lido è stata realizzata un’area da cui si possono seguire le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro “bocche”, da nord a sud: Lido-Treporti, Lido-San Nicolo’, Malamocco e Chioggia. “Si tratta di un’opera nazionale ... Leggi su meteoweb.eu

Venezia, 10 lug. (askanews) – Proteste degli ambientalisti a Venezia in occasione della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per assistere alle prove per innalzare contemporaneamente le ...Su la diga del Mose, Venezia senza mare: il primo grande test. Oggi per la prima volta si alzano tutte le paratoie che separano la Laguna dall’Adriatico. Le proteste e i punti deboli dell’opera, che s ...