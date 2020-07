L’Antartide non scappa al RISCALDAMENTO GLOBALE (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Antartide, com’era facile immaginare, non è sfuggito al RISCALDAMENTO GLOBALE del pianeta. Anche il Polo Sud sta subendo un aumento termico di anno in anno e le ultime ricerche mettono in luce un elemento preoccupante: il RISCALDAMENTO sta avvenendo con maggiore velocità di quanto si pensasse in precedenza. La regione fredda più vasta della terra, secondo i dati rilevati negli ultimi decenni, si starebbe scaldando a un ritmo allarmante: il triplo più velocemente rispetto al resto del pianeta. Purtroppo non è una bella notizia, per chi volesse approfondire l’argomento troverà lo studio pubblicato su Nature Climate Change. L’Antartide si sta RISCALDAMENTO più velocemente del resto del pianeta I ricercatori hanno collegato questa ... Leggi su meteogiornale

