La Roma può aprire alla cessione di Zaniolo. Juve in agguato: pronta l'offerta, ma non subito (Di venerdì 10 luglio 2020) La Juventus è pronta a tornare all'attacco per ingaggiare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo classe '99 è uno dei sogni di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici che corteggia il gioiello della Roma da diversi anni. Zaniolo è appena rientrato dopo l'infortunio al crociato ma la situazione relativa al suo futuro potrebbe cambiare molto presto. La Roma è preoccupata: vuole tenere il suo gioiello, ma sa che se arrivasse un’offerta importante sarebbe costretta a prenderla in... Leggi su 90min

Gurria, app Immuni può aiutare a prevenire nuova ondata virus

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "L'app 'Immuni' è un esempio di come gli strumenti digitali possono aiutare i governi a gestire la diffusione del virus. Queste tecnologie hanno il potenziale per contribuire a ...

