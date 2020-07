Di Maio incontra Draghi e l’AdnKronos li becca. La Farnesina: “consueti incontro istituzionali”. (Di venerdì 10 luglio 2020) Poco fa l’agenzia di stampa AdnKronos ha battuto una notizia esclusiva seconda la quale, nei giorni scorsi – in gran segreto’ – il ministro Di Maio avrebbe incontrato l’ex presidente della Bce, Mario Draghi. La Farnesina: “Consueti incontri istituzionali” Appena è comparsa la notizia, dalla Farnesina è stato confermato che sì, lo scorso 24 giugno, il ministro degli esteri ha incontrato Draghi, ma nell’ambito dei “consueti incontri istituzionali che il titolare della Farnesina è solito svolgere anche con altre autorità istituzionali. È stato un incontro positivo e proficuo“. Quanto ai contenuti, ovviamente, è stato affermato che i ... Leggi su italiasera

