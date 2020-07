Counter-Strike: Global Offensive introduce la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode (Di venerdì 10 luglio 2020) Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike: Global Offensive introducendo la nuova Trusted Mode.La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike: Global Offensive. Trusted Mode limita in modo significativo tutti i tipi di programmi che possono interagire con il gioco mentre è in esecuzione.L'intento, ovviamente, è di impedire ad alcuni programmi cheat avanzati di accedere ai file di gioco, ma la Trusted Mode ha già creato conflitti con altre app. La ... Leggi su eurogamer

GabrielaRociio : Tengo una rata comepene ( chiste counter strike xd) - Ammir_hp : Dota2 Counter strike Dota1 ?? - FreguliaVitor : @jonaselias__ Guitarra IF Counter Strike né parsero - Ivstal : RT @franxvs: @Ivstal ahhhhh Jungkook, mi personaje favorito del Counter Strike - franxvs : @Ivstal ahhhhh Jungkook, mi personaje favorito del Counter Strike -