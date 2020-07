Coronavirus, gli aggiornamenti del monitoraggio: in 5 regioni indice Rt superiore a 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) Sale a 5 il numero delle regioni italiane dove l’indice di contagio Rt di Coronavirus è superiore a 1. In base all’ultimo report settimanale di ministero della Salute e Iss, il valore è sopra la soglia di allerta in Emilia Romagna (1,2, la scorsa settimana era 1,28), Lazio (1,07 contro 1,04 di sette giorni fa), Piemonte (1,06 contro 0,81), Toscana (1,12 contro 0,99) e Veneto (1,2 contro 1,12 di sette giorni fa). Rimane sotto soglia la Lombardia (0,92, la scorsa settimana era a 0,89), e salgono anche Campania (0,88), Marche (0,87) e Liguria (0,82). La Val d’Aosta sale da 0 a 0,06, mentre la Basilicata fa il percorso inverso e da 0,05 scende a 0. Ancora basse le altre regioni del Sud, dalla Calabria (0,38) alla Puglia (0,54), passando per Sicilia (0,24) e Sardegna ... Leggi su meteoweb.eu

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Possibile proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio. Senza non avremmo gli strumenti… - Tg3web : Criminalità e difficoltà economiche accentuate dal coronavirus. Un intreccio insidioso, di cui sono pronte ad appro… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: #Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio Gli aggiornamenti di Carla Lombardi in collegamento dall'a… - occhio_notizie : De Niro deve pagare alla ex moglie un milione di dollari all’anno: se i guadagni calano, anche gli alimenti -