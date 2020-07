Ciclismo, Nibali sogna il Mondiale: "Sarebbe emozione ineguagliabile" (Di venerdì 10 luglio 2020) Sogno Mondiale per Vincenzo Nibali . Lo squalo siciliano ha delineato i programmi per il 2020, gli obiettivi saranno Mondiale e Giro d'Italia . Ma mentre la maglia rosa Nibali ce l'ha già in carniere, ... Leggi su quotidiano

Bologna, 10 luglio 2020 - Sogno Mondiale per Vincenzo Nibali. Lo squalo siciliano ha delineato i programmi per il 2020, gli obiettivi saranno Mondiale e Giro d'Italia. Ma mentre la maglia rosa Nibali ...

Un 2020 rivoluzionato dalla pandemia, ma Vincenzo Nibali vuol puntare comunque in grande. Il siciliano, giunto ormai alle 35 primavere, non ha nulla da perdere (visto un palmares stratosferico), ma ha ...

