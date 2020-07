Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a venerdì 10 luglio. Prosegue l’attività di analisi da parte della Regione Lombardia anche in questo mese di luglio e prosegue il trend delle ultime settimane su tutto il territorio regionale dove si annotano i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 135 nuovi contagi, 6 morti, 145 guariti,11.505 tamponi. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia Coronavirus, un solo caso in Sicilia: 229 positivi e 12 morti in Italia, calano i ricoveri

Si registra un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto a ieri però non ci sono decessi. Il numero di attuali positivi presenti sull'isola è pari a 128 (+1 rispetto a mercole ...

Coronavirus, l'Italia vieta l'ingresso da 23 paesi a rischio

Nuova ordinanza del ministro della Salute, Speranza. Positivo con febbre viaggia sul treno, fermato a Roma e denunciato cittadino di origini bengalesi ROMA - L'Italia vieta l'ingresso a cittadini prov ...

