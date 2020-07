Bimbo di un anno e nove mesi annega davanti gli occhi della mamma in piscina (Di venerdì 10 luglio 2020) Un Bimbo di un anno e nove mesi è morto oggi, venerdì 10 luglio, all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era stato accompagnato in elisoccorso, in condizioni disperate, la sera di martedì 7. Il piccolo è caduto in una piscina gonfiabile piena d'acqua nel giardino di casa. I genitori hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. E' successo a Bra, in provincia di Cuneo. L'incidente è avvenuto martedì sera dopo cena in presenza della mamma, che evidentemente lo ha perso di vista per alcuni istanti che si sono rivelati fatali. Nella piscina non c'erano più di 50 centimetri di acqua, ma il bambino è caduto e non è riuscito a riemergere da solo rimanendo in ... Leggi su howtodofor

Chicago - bimbo di un anno ucciso a colpi di pistola : la ricostruzione dei fatti Terribile episodio avvenuto a Chicago . Un bimbo di un anno è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la madre Intorno alle ore 14:00 (ora locale) della giornata di ieri, a Chicago è avvenuto un terribile episodio. ...

Terribile episodio avvenuto a . Un di un è stato a di mentre si trovava in auto con la madre Intorno alle ore 14:00 (ora locale) della giornata di ieri, a è avvenuto un terribile episodio. ... Bimbo viene ucciso da un ex soldato con un colpo di pistola il giorno del suo 4° compleanno La festa di compleanno di un Bimbo di 4 anni è finita in tragedia quando un ragazzo gli ha sparato un colpo di pistola a bruciapelo nel petto. Domenica scorsa a Piabeta, piccola città brasiliana nei pressi di Rio de Janeiro, si stava ...

La festa di di un di 4 anni è finita in tragedia quando un ragazzo gli ha sparato un di a bruciapelo nel petto. Domenica scorsa a Piabeta, piccola città brasiliana nei pressi di Rio de Janeiro, si stava ... Roma - solleva bimbo di 16 mesi per i capelli per cambiargli il pannolino : baby-sitter condannata E’ stata condannata al pagamento di 1.000 euro la baby-sitter Romana che, nel maggio del 2016, aveva sollevato per i capelli un bimbo di appena 16 mesi per cambiargli il pannolino. La donna aveva spogliato il bambino, poi lo aveva afferrato ...

MiyakeEau : RT @annamariamoscar: Cuneo, bimbo di un anno e nove mesi cade nella piscina e annega davanti alla mamma - ONadde : @anikeatable qualche anno fa in spiaggia un bimbetto di 5-6 anni si divertiva a tirarmi i sassolini mentre dormivo,… - annamariamoscar : Cuneo, bimbo di un anno e nove mesi cade nella piscina e annega davanti alla mamma - fanpage : La tragedia davanti agli occhi della mamma - EmmoTwIt : @Aelois_ La foto è vera ma è una messa in scena di qualche anno fa. Il bimbo è nato nonostante la spirale ma i geni… -