Belen, De Martino, Marcuzzi: se nel presunto triangolo spunta un fiore blu (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel clamoroso gossip dell’estate, ovvero la tesi, sostenuta da Dagospia e Oggi, che dietro alla crisi del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez possa esserci un flirt con Alessia Marcuzzi, a sua voltain crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, spunta un fiore. Complici i profili Instagram dei due, i detective del web, ripresi per primi dal sito Bitchyf, hanno notato una curiosa coincidenza. Negli stessi giorni, e nello stesso luogo geografico – il litorale tra il basso Lazio e la Campania, sia Alessia Marcuzzi che Stefano De Martino hanno postato le foto di un fiore, una campanella blu, per la verità non particolarmente raro. Però il fiore aveva un difetto,un petalo irregolare, e quello ... Leggi su tvzap.kataweb

