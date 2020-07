Avete mai visto la sorella di Tomaso Trussardi? Ha sposato un noto attore [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Classe 1983 Tomaso Trussardi ha preso le redini dell’azienda di famiglia diventandone Amministratore Delegato. La Trussardi, fondata nel 2011, è stata fondata nel 2011 come laboratorio di produzione di guanti in pelle e trasformata da Nicola Trussardi (padre di Tomaso) in una tra le più grandi case di moda italiane. Tomaso ha due sorelle, Beatrice e Gaia. Quest’ultima è sposata con un noto attore. Chi è Gaia, la sorella di Tomaso Trussardi FOTO Gaia Trussardi è figlia di Nicola Trussardi e Maria Luisa Gavazzeni e ha tre fratelli: Francesco, morto nel 2003, Beatrice e Tomaso. A Londra, dove ... Leggi su velvetgossip

AlbertoBagnai : Cose che non avete mai visto due anni fa: - CarloStagnaro : Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul #Mes e non avete mai osato chiedere lo trovate nel lungo articolo… - e_Book_Love : @Gyeomison Ma le avete mai viste le feci di un ratto? Ma finitela va'?? - keelsyoo : se avete l’opportunità di fare/dire qualcosa di carino nei confronti di un’altra persona, non esitate mai :))) - AndreaComisi : RT @RomaOra_it: E voi? Avete mai visitato #ParcoAdriano? #RomaOra #RomaOraBlog #RomaOraEsplora -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto l'Egitto a Varese? malpensanews.it Il complesso della destra che vuole piacere alla sinistra

E’ vero che il settarismo condanna a essere minoritari a vita. E’ vero che la soluzione dei problemi a volte richiede fantasia e capacità di rompere schemi precostituiti. E’ vero soprattutto che da ch ...

Sessanta milioni di follower: l'evento Dior palcoscenico mondiale

LECCE – Per il sindaco di Lecce “un evento con un rimbalzo di immagine senza precedenti”, per l’arcivescovo “un segno di speranza”. Due prospettive che, con parole diverse, convergono nell’inquadramen ...

E’ vero che il settarismo condanna a essere minoritari a vita. E’ vero che la soluzione dei problemi a volte richiede fantasia e capacità di rompere schemi precostituiti. E’ vero soprattutto che da ch ...LECCE – Per il sindaco di Lecce “un evento con un rimbalzo di immagine senza precedenti”, per l’arcivescovo “un segno di speranza”. Due prospettive che, con parole diverse, convergono nell’inquadramen ...