Apple rilascia la beta pubblica, da oggi puoi provare iOs 14 (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Apple)È ora aperta a tutti gli utenti che desiderano provarla la versione iOs 14 beta pubblica che arriva dopo una fase preliminare privata destinata soltanto a chi si era registrato come sviluppatore. Vi spiegamo come installare e provare il nuovo sistema operativo sul proprio iPhone. Prima di tutto, questa è una versione non definitiva di iOs 14 quindi potrebbero esserci bug o malfunzionamenti e molte app esterne potrebbero non avviarsi, dunque si deve essere consci della natura non ufficiale del pacchetto. Consigliamo inoltre di eseguire un backup completo prima di iniziare l’iter. Per tutte le novità che sono state introdotte e presentate al recente Wwdc 2020 virtuale, vi rimandiamo all’approfondimento dedicato. I modelli compatibili sono: iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro ... Leggi su wired

SimoneGironi : Ing.Gironi iOS e iPadOS 14, Apple rilascia la prima beta pubblica - - jimihendrix1980 : RT @HDblog: iOS e iPadOS 14, Apple rilascia la prima beta pubblica - HDblog : RT @HDblog: iOS e iPadOS 14, Apple rilascia la prima beta pubblica - Notiziedi_it : Apple rilascia iOS 13.6 Golden Master per gli sviluppatori - Notiziedi_it : Apple rilascia iOS 14 e iPadOS 14 Beta 1 per i beta tester pubblici: ecco come installarla [Video] -