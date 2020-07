Ambiguità Xiaomi Mi Band 5 in versione europea: brutte sorprese in arrivo? (Di venerdì 10 luglio 2020) Siamo in tanti ad aspettare l'arrivo della Xiaomi Mi Band 5 in Europa, come altrettanti sono ancora i dubbi che il produttore cinese dovrà sciogliere intorno alla versione a noi destinata. Sappiamo che il prossimo 15 luglio, come riportato da 'smartdroid.de', ci sarà un evento a margine del quale l'OEM presenterà una lunga sfilza di nuovi prodotti, che arriveranno tutti nel Vecchio Continente. Nel poster celebrativo è possibile scorgere chiaramente un braccialetto intelligente, che non può che identificarsi con la Xiaomi Mi Band 5, insieme ad un monopattino elettrico ed alla Xiaomi Mi TV Stick. Ecco perché è lecito pensare che la smart-Band possa essere lanciata sul mercato europeo a partire dal 15 ... Leggi su optimagazine

