The Crown, Peter Morgan ci ripensa: avrà sei stagioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Sei stagioni dovevano essere, e sei stagioni saranno. L'annuncio del gennaio scorso di Netflix che anticipava che The Crown, la serie pluripremiata con al centro la vita della Regina Elisabetta, si sarebbe concluso con la quinta stagione, è stato smentito dalla stessa piattaforma di streaming: The Crown avrà infatti sei stagioni.Peter Morgan, creatore della serie tv, è così tornato sui suoi passi: The Crown, fin dal principio, era stato concepito come una serie tv da sei stagioni. Ad inizio anno l'annuncio del cambio di passo aveva un po' deluso i fan, ma l'annuncio delle ore scorse ripristina tutto a come doveva essere. "Parlando delle storyline della quinta stagione, è diventato presto chiaro che ... Leggi su blogo

