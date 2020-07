Temptation Island 2020, quando finisce e quante puntate ci sono? (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island è pronto a ripartire in questo 2020 con tante aspettative. Il programma su Canale 5 cui prima stagione è datata 2005, ritorna a tenere compagnia ai tanti appassionati. Il programma ha inizio nella giornata di giovedì 2 luglio, in piena estate e con numerosi intrighi che si preannunciano tra le varie coppie. Ma quando finisce Temptation Island e quante puntate ci sono? Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6 puntate, anche con cadenza bisettimanale. Nel 2020 il giorno della puntata sarà il giovedì: la trasmissione dovrebbe dunque finire a fine luglio o massimo ad inizio agosto. Sarà visibile anche in ... Leggi su sportface

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Hopingforthebe3 : RT @amaricord: Repliche di Don Matteo ? Reazione a catena ? Techetechetè ? Temptation Island ? Benvenuta estate - DonnaGlamour : Temptation Island: Sofia accetterà il falò di confronto? Le anticipazioni - Novella_2000 : Marco Guercio di Temptation Island è stato attore in una nota fiction: ecco quale - QuotidianPost : Antonella Elia a Temptation Island, le indiscrezioni di Antonio Zequila -