Scatti di Follia il thriller di Rai 2 per un venerdì nel segno del giallo (Di giovedì 9 luglio 2020) Scatti di Follia stasera su Rai 2 venerdì 10 luglio nel segno del giallo. Trama e trailer (ENG) Prosegue il ciclo di film thriller/gialli di Rai 2 che riportano in vita quelle serate Nel segno del giallo che un tempo animavano il sabato sera di Rai 2. Oggi venerdì 10 luglio alle 21:20 su Rai 2 è in onda il thriller Scatti di Follia film tv di Lifetime diretto da Doug Campbell. Scatti di Follia è un film per la televisione, non è disponibile in streaming su altre piattaforme se non su RaiPlay in parallelo alla messa in onda su Rai 2. Naturalmente non ci sono nemmeno dati sull’incasso. Il film in originale si rintraccia sia con il titolo Fatal ... Leggi su dituttounpop

