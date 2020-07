"Quel piccoletto marito della Parodi..." Mihajlovic sbrocca contro Sky e Caressa (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic sbrocca contro Fabio Caressa e gli opinionisti Sky: "Quel piccoletto lì...il marito di Benedetta Parodi. Sembrate Inter Channel. Questo non è giornalismo". Sinisa Mihajlovic è tornato: fendenti linguacciuti e zero diplomazia. Al termine della sconfitta del suo Bologna con il Sassuolo (1-2), l'allenatore serbo si è presentato ai microfoni di Sky con il dente avvelenato. Dopo aver ammesso che la squadra aveva perso meritatamente, ha sferrato un colpo da k.o. tecnico: "Non voglio nessun tipo di domanda. (...). Domenica abbiamo vinto con l'Inter con un uomo in meno e recuperando e ho visto Quella trasmissione là...Quella dove si ... Leggi su iltempo

