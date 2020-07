Pontina, a fuoco interi terreni tra Roma e Latina: traffico in tilt (Di giovedì 9 luglio 2020) Al km 36/38 della via Pontina alcune squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio sterpaglie. Attualmente la situazione è sotto controllo e i terreni coinvolti (circa 30000 mq) sono a ridosso tra le province di Roma e Latina. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: non mancano disagi a causa della scarsa visibilità che ha generato forti rallentamenti. Al lavoro per estinguere gli ultimi residui della combustione la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia e quella di Aprilia, oltre a diversi moduli della Protezione Civile. Presente sul posto anche la polizia stradale per i disagi legati al traffico. Pontina, a fuoco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

