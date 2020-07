Ponte di Genova, una lettera inchioda Toninelli: la mancata revoca ai Benetton è colpa sua (Di giovedì 9 luglio 2020) «Le basi per il Ponte di Genova ai Benetton le ha messe Toninelli». A rivelarlo è l’Huffington Post con riferimento ad una lettera, rimasta fino ad ora riservata, partita dal ministero delle Infrastrutture il 5 febbraio 2019, quando a guidare il dicastero c’era ancora il l’esponente grillino. Si tratta di una inviata al commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova in cui si legge che «al termine dei lavori l’infrastruttura in questione deve ritenersi riassorbita nel rapporto concessorio vigente al momento del trasferimento». Tradotto: una volta ultimato, il Ponte va consegnato a chi è titolare della concessione autostradale. E i titolari della concessione, allora ... Leggi su secoloditalia

