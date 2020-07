Mihajlovic, lo sfogo in diretta tv contro Sky: “Una vergogna non parlare del Bologna” (Di giovedì 9 luglio 2020) sfogo senza precedenti da parte di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che dopo il k.o. contro il Sassuolo si è presentato ai microfoni di Sky furibondo per la mancanza di attenzione data ai suoi a seguito della partita vinta a San Siro contro l'Inter. "Una vergogna. Si è parlato solo di Inter e non della grande prestazione del Bologna. Sembrava essere su Inter Channel", ha detto con molta amarezza l'allenatore rossoblù.QUI TUTTO IL DURO sfogo DEL TECNICO Mihajlovic, lo sfogo in diretta tv contro Sky: “Una vergogna non parlare del Bologna” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

