Mahmood: dopo il fascino urbano è il turno dei paesaggi esotici e torridi di “Dorado” (Di giovedì 9 luglio 2020) L”inarrestabile viaggio musicale di Mahmood prosegue, attraversando i molteplici orizzonti che da sempre lo caratterizzano come artista e come persona. dopo il fascino urbano di Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, è il turno dei paesaggi esotici e torridi di Dorado, che esplora con due compagni di viaggio d’eccezione: Sfera Ebbasta uno dei più importanti esponenti della trap italiana e Feid, l’artista latino che sta scalando le classifiche internazionali con la hit PORFA, di cui ha recentemente pubblicato un remix in collaborazione con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles, Sech. A firmare la produzione è DRD, pseudonimo dietro cui si nasconde Dardust, che ha firmato molti ... Leggi su domanipress

rtl1025 : ?? 'Dopo la vittoria a #Sanremo per me è iniziata una nuova vita, è un esercizio che ho imparato a fare negli ultimi… - nadia_Difettosa : RT @rtl1025: ?? 'Dopo la vittoria a #Sanremo per me è iniziata una nuova vita, è un esercizio che ho imparato a fare negli ultimi mesi, sono… - rachele98_ : RT @rtl1025: ?? 'Dopo la vittoria a #Sanremo per me è iniziata una nuova vita, è un esercizio che ho imparato a fare negli ultimi mesi, sono… - ClaraA22415438 : RT @rtl1025: ?? 'Dopo la vittoria a #Sanremo per me è iniziata una nuova vita, è un esercizio che ho imparato a fare negli ultimi mesi, sono… - fulviogiuliani : RT @rtl1025: ?? 'Dopo la vittoria a #Sanremo per me è iniziata una nuova vita, è un esercizio che ho imparato a fare negli ultimi mesi, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood dopo Mahmood: dopo il fascino urbano è il turno dei paesaggi esotici e torridi di “Dorado” Domani Press Mahmood e Rajel, serie web ragazzi 2/a generazione

Così il cantante Mahmood, da 'ambassador' del progetto ... prima che vincesse Sanremo e abbiamo girato le clip con lui dopo il covid - spiega Marianna Pizzocri di Jellyfish -. Rappresenta appieno gli ...

Levante, fuori il video ufficiale di Sirene

Dopo aver portato la poesia sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo con Tikibombom, certificato disco d’oro per aver venduto più di 35.000 copie, Levante ha pubblicato il nuovo s ...

Così il cantante Mahmood, da 'ambassador' del progetto ... prima che vincesse Sanremo e abbiamo girato le clip con lui dopo il covid - spiega Marianna Pizzocri di Jellyfish -. Rappresenta appieno gli ...Dopo aver portato la poesia sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo con Tikibombom, certificato disco d’oro per aver venduto più di 35.000 copie, Levante ha pubblicato il nuovo s ...