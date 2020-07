Lotta con un serpente velenoso mentre sta guidando: cerca di fermare l’auto ma… (Di giovedì 9 luglio 2020) Un racconto davvero inquietante dai risvolti inaspettati. Un uomo si accorge di avere un serpente velenoso in auto e inizia a Lottarci mentre sta guidando. Preso dal terrore, un ventisettenne cerca in tutti i modi di liberarsi del suo indesiderato compagno di viaggio. Jimmy infatti ha individuato bene la natura del rettile: un serpente marrone orientale. Si tratta di uno dei serpenti più pericolosi al mondo, dotato di un veleno capace di uccidere una persona. Jimmy viaggiava a 123 chilometri all’ora quanto ha scorto il passeggero indesiderato all’interno della sua vettura in corsa. Il serpente probabilmente era entrato quando l’auto si trovava in sosta, mostrandosi all’autista ignaro solo dopo quando la macchina sfrecciava ... Leggi su velvetgossip

Noiconsalvini : Questa si vanta di parlare col ministro tedesco (c’era proprio bisogno della foto con la cornetta!) mentre la Ligur… - robersperanza : A Casal di Principe, alla casa Don Peppino Diana. Non dobbiamo dimenticare mai che c’è chi ha pagato con la vita la… - Mov5Stelle : Grazie ai fondi aggiunti con il #DecretoRilancio, la #CardCultura ha una dotazione adeguata a inaugurare una nuova… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: Questa si vanta di parlare col ministro tedesco (c’era proprio bisogno della foto con la cornetta!) mentre la Liguria è… - GiuseppeScat : RT @GiorgiaMeloni: Non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta di demonizzare l’avversario con lo spettro del fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta con Coniugare la lotta con il nostro tempo | il manifesto Il Manifesto Il nuovo Comune di Val Mara? 'Nessun vantaggio reale'

Dopo l'addio al progetto aggregativo di Bissone e il voto fissato al 18 ottobre, si fanno largo a Maroggia e Rovio altre voci contrarie o quantomeno perplesse. Una cordata a quattro, che si fa traball ...

Patrick Zaky: il diritto di tornare in libertà

“Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità, e ancora meglio di prima”. Queste sono le parole di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che si trova in carcere in Egitto da ...

Dopo l'addio al progetto aggregativo di Bissone e il voto fissato al 18 ottobre, si fanno largo a Maroggia e Rovio altre voci contrarie o quantomeno perplesse. Una cordata a quattro, che si fa traball ...“Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità, e ancora meglio di prima”. Queste sono le parole di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che si trova in carcere in Egitto da ...