FORMAZIONI Spal Udinese: c’è Castro a centrocampo, Okaka dal 1′ (Di giovedì 9 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Udinese, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli, Valdifiori, Castro; D’Alessandro, Petagna, Murgia.Allenatore: Di Biagio Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao; Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.Allenatore: Gotti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FantaMasterApp : 'Spal-Udinese | Formazioni Ufficiali: diverse novità per Di Biagio, due cambi per Gotti' - SkySport : Spal-Udinese LIVE alle 19:30: le formazioni ufficiali - SPress24 : SERIE A, Spal-Udinese, Le Formazioni Ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Spal-#Udinese: Gotti si affida al duo Lasagna-Okaka, Di Biagio sceglie il tridente. Le formazioni ufficia… - TUTTOJUVE_COM : Serie A, le formazioni ufficiali di SPAL-Udinese: in campo alle 19:30 -