Fast and Furious - Solo parti originali: stasera su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker (Di giovedì 9 luglio 2020) stasera su Italia 1 alle 21:30 va in onda Fast and Furious - Solo parti originali, quarto capitolo della serie cinematografica con Vin Diesel e il compianto Paul Walker. stasera su Italia 1 alle 21:30 appuntamento con il film Fast and Furious - Solo parti originali: i numerosi fan della saga e dell'alta velocità saranno felici di rivivere le avventure di Dominic Toretto e l'agente Brian O'Conner. Richiamati a Los Angeles in seguito a un atto criminale, l'ex detenuto in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O'Conner riaccendono un'antica faida che li ha visti protagonisti. Costretti ... Leggi su movieplayer

Fast and Furious: Solo parti originali, 10 curiosità sul film con Vin Diesel

La saga di Fast & Furious che sembrava ormai defunta al terzo capitolo, rinasce grazie al quarto film che dà l'avvio a una costante crescita di incassi e di pubblico. Alcune curiosità su Fast and Furi ...

