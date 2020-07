Dramma in Australia, Trovata Bimba Sgozzata a Casa degli Zii, Portata Via in Manette La Cuginetta (Di giovedì 9 luglio 2020) Vive in una cittadina rurale in Australia la famiglia coinvolta nella morte della Bimba di 10 anni, aveva la gola tagliata e parole incise sulla pelle. Succede a Gunnedah, a 430 chilometri da Sidney, la bambina di dieci anni è stata Trovata con la gola tagliata e delle lettere incise sulla pelle. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 7.15 quando la zia della vittima l’ha Trovata esanime. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato l’adolescente in stato di shock, non sono ancora state mosse accuse verso di lei, saranno gli agenti a svolgere gli accertamenti. Sembrerebbe che la vittima si trovasse in visita a Casa degli zii per le vacanze estive. La consigliera del sindaco di Gunnedah Jamie Chaffery ha voluto parlare ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Australia Australia. Drammatico aumento del gioco d'azzardo online http://www.pressgiochi.it/ Australia, bambina sgozzata in casa: arrestata la cugina 14enne

Dramma in Australia, a poca distanza dall’assoluzione di un uomo che ha accoltellato una ragazza: una bambina è stata trovata sgozzata in casa degli zii e questa terribile vicenda ha portato all’arres ...

Podista muore di infarto mentre si allena: la vittima è Giuliano Lot di 63 anni

Il dramma ieri pomeriggio a San Fior. Il corpo è stato scoperto da alcuni tecnici impegnati in zona per dei rilievi geologici SAN FIOR. Il dramma, l’ennesimo a San Fior nel giro di pochi giorni, si è ...

Dramma in Australia, a poca distanza dall’assoluzione di un uomo che ha accoltellato una ragazza: una bambina è stata trovata sgozzata in casa degli zii e questa terribile vicenda ha portato all’arres ...Il dramma ieri pomeriggio a San Fior. Il corpo è stato scoperto da alcuni tecnici impegnati in zona per dei rilievi geologici SAN FIOR. Il dramma, l’ennesimo a San Fior nel giro di pochi giorni, si è ...