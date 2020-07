Decreto Rilancio e Scuola, Approvati gli Emendamenti (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Governo ha posto la fiducia sul Decreto Rilancio. In merito alla Scuola, sono stati Approvati Emendamenti riguardanti personale scolastico e fondi per le paritarie. Alle 12 di questa mattina, 9 luglio, avranno inizio le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. Tra i provvedimenti per la Scuola presenti nel Decreto Rilancio, alcuni riguardano assunzioni docenti e Ata e contratti full time collaboratori scolastici ex Lsu. Tra gli Emendamenti anche la proroga smart working, le assunzioni di mille assistenti tecnici e i fondi per le scuole paritarie. Leggi su youreduaction

borghi_claudio : Chiuso tutto. La gloriosa V Bilancio ha sistemato tutte le lievi imprecisioni. Testo del decreto Rilancio adesso è a posto. - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso Bangladesh. Decreto Rilancio ne… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I pasticci del governo sul decreto rilancio. La mannaia della Ragioneria (che è parte in… - babyspettri : RT @CesareOrtis: Scusate la domanda,ma qualcuno potrebbe spiegarmi qual è il caso di straordinaria necessità e urgenza del Governo #PD #M5S… - ErikPretto : ??? #Dimore storiche: #Pretto (#Lega), ok a mio odg a dl Rilancio. Impegno governo per incentivi fiscali ??? ?? Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Rilancio Decreto Rilancio in approvazione, Anief: tutte le novità in arrivo per sostenere la ripresa a settembre Orizzonte Scuola Infrastrutture strategiche per il rilancio dell'economia. Le proposte di CNA

"Di fronte alla possibilità che a fine anno l’Umbria si ritrovi, tra gli strascichi della crisi del 2008 e quella indotta dal Covid-19, con un PIL ridotto di oltre il 20% e un rischio povertà imminent ...

Leonardi (FdI): “Mangialardi usa l'Anci per la sua campagna elettorale. Si dimetta per rispetto dei sindaci”

1' di lettura Senigallia 09/07/2020 - “Dopo l'ennesimo schiaffo ai terremotati che non hanno trovato spazio nel decreto rilancio – afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi – stupisce ...

"Di fronte alla possibilità che a fine anno l’Umbria si ritrovi, tra gli strascichi della crisi del 2008 e quella indotta dal Covid-19, con un PIL ridotto di oltre il 20% e un rischio povertà imminent ...1' di lettura Senigallia 09/07/2020 - “Dopo l'ennesimo schiaffo ai terremotati che non hanno trovato spazio nel decreto rilancio – afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi – stupisce ...