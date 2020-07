Corbo: "Il Napoli ritiri Lozano dal mercato! Ha già vinto confronto con Politano" (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo, firma de Il Graffio, consiglia al Napoli di ritirare Lozano dal mercato: "Scambiato a Napoli come un messicano assonnato sotto il sombrero, offre invece la sua velocità in s ... Leggi su tuttonapoli

Il giornalista nel suo editoriale per Repubblica ha esaltato la prestazione di alcuni giocatori del Napoli e parlato anche del probabile addio di Milik. Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ...

Svista su Lozano: va ritirato subito dal mercato

Il Genoa si accomoda come spettatore per un tempo, il Napoli si gonfia di vanità, la scena è sua, ritrova nella sua memoria possesso palla, ritmo lento ma autoritario, passaggi infiniti in orizzontale ...

